Лиза Арзамасова поделилась чувственными кадрами со своим «экранным папой» Андреем Леоновым

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram опубликовала совместный кадр с актером Андреем Леоновым. Именно он был «экранным папой» звезды, многодетным отцом Сергеем Васнецовым в нашумевшем сериале «Папины дочки».
Как отметила подруга хореографа Ильи Авербуха, актера она встретила на съемочной площадке «Ивановых–Ивановых». При этом ранее они несколько лет не пересекались. Арзамасова заявила, что ранее у нее не получалось принять участие в телевизионных программах, на которые приходил Леонов. Она в это время отсутствовала в Москве.
«А я бы с таким удовольствием еще и еще раз сказала добрые слова о нашем замечательном «теле-папе»! Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю! Девчонкам всем нашим — огромный привет!»
Напомним, что Леонов за свою роль получил украинскую премию «Телезвезда». Также он был номинирован на «ТЭФИ». Его стали называть в России главным папой страны. В 2008 году он ушел из сериала по причине большой загрузки. Правда, в 2010 году снимался в четырнадцатом сезоне, а затем в 2012-м — в сериале «Папины дочки. Суперневесты».