«С днем рождения нас»: Богомолов обнародовал кадры празднования годовщины свадьбы с Собчак

13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили ситцевую свадьбу, влюбленные прожили вместе как муж и жена один год.

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В программе «Ты не поверишь!» на НТВ театральный деятель обещал организовать в этот день нечто особенное, при этом тему с катафалком он объявил закрытой. На торжество по этому случаю даже собирался явиться король российской эстрады Филипп Киркоров, обещая презентовать очень дорогой подарок по вишлисту.

Тем не менее певец улетел частным самолетом в Грецию отдыхать. И что он подарил (и подарил ли что-то вообще) Собчак и Богомолову — так и осталось тайной.

Да и как прошло торжество, до сих пор не совсем понятно. Все, что обнародовала звездная пара, — это видео с тортом и горящей свечой на нем. В довольно кулуарной атмосфере влюбленные задули огонь и поцеловались.

«С днем рождения нас», — подписал скромные кадры Константин.