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Карпович сравнила себя с Вероникой Кастро и намекнула Муцениеце на сюжет «Богатые тоже плачут»

Как известно, в мексиканской теленовелле красавчик Луис Альберто ушел от жены Эстер ради любовницы.

Карпович сравнила себя с Вероникой Кастро и намекнула Муцениеце на сюжет «Богатые тоже плачут»
Карпович сравнила себя с Вероникой Кастро/http://globallookpress.com/

Актриса Мирослава Карпович в сторис Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она запечатлена в поле в желтом платье и черных сапогах. Девушка сидит на стуле. «Вероника Кастро», — подписала она красивый кадр.

Мирослава Карпович. Фото
Карпович сравнила себя с Вероникой Кастро. /https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Отметим, что одна из самых значимых ролей этой актрисы была в мексиканской теленовелле «Богатые тоже плачут». По сюжету красавчик-богач Луис Альберто женился сначала на своей возлюбленной Эстер, от которой потом как раз ушел к героине Вероники Кастро — Марианне.

Развитие в мыльной опере в чем-то напоминает события, произошедшие в последнее время в жизни самой Карпович. Как известно, у нее сейчас роман с актером Павлом Прилучным, который развелся с женой Агатой Муцениеце.

Ранее Агата Муцениеце в рамках своего шоу «Честный развод» назвала звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович «особью женского пола». Судя по всему, она считает, что актриса увела Павла Прилучного из семьи.

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Агата МуцениецеВероника КастроМирослава КарповичПавел Прилучныйсериал "Богатые тоже плачут"