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«Все равно чувствуешь себя чужой»: Анна Заворотнюк назвала плюсы и минусы жизни в США

Дочь актрисы ответила на самые острые вопросы пользователей.

«Все равно чувствуешь себя чужой»: Анна Заворотнюк назвала плюсы и минусы жизни в США
Анна Заворотнюк мечтает о жизни в США/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram ответила на самые острые вопросы своих подписчиков. Многие спрашивали ее о здоровье мамы. Как сказала девушка, она не собирается распространяться на этот счет.

Анна Заворотнюк ответила на вопросы. Фото
Анна Заворотнюк хочет уехать в Америку. /https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Между тем пользователей интересовало и многое другое. К примеру, у нее спросили, какие есть плюсы и минусы от жизни в США. Как известно, девушка какое-то время жила там со своей мамой, когда актриса была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

«Из плюсов — хорошая зарплата. Из минусов — все равно чувствуешь себя чужой».

Анна Заворотнюк

В то же время Анна Заворотнюк призналась, что хотела бы жить в будущем в Америке. Также девушка сказала, что в ближайшее время переедет из Крекшино в центр столицы.

Напомним, что именно в Крекшино находится Анастасия Заворотнюк, которая второй год борется с тяжелой болезнью. Родные оградили ее от внимания журналистов.

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