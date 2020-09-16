Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание
Видео
Личные фото Дмитрия Медведева, которые многих могут удивить
Видео

«Нужна ваша поддержка»: Дава попросил о помощи после удаления Бузовой их совместных фото

Не исключено, что в жизни звездной пары не все гладко.

«Нужна ваша поддержка»: Дава попросил о помощи после удаления Бузовой их совместных фото
Бузова и Дава могли расстаться/https://www.instagram.com/buzova86/

Блогер Давид Манукян в сторис Instagram обратился к своим многочисленным подписчикам. Он признался, что у него крайне плохое настроение в последнее время.

«Нужна ваша поддержка, родные», — заявил он.

Дава. Фото
Бузова удалила совместные снимки с Давой, сделанные в последнее время. /https://www.instagram.com/dava_mb/

Интересно, что его вторая половинка — певица и телеведущая Ольга Бузова — по каким-то причинам удалила их последние совместные фотографии в соцсетях. При этом звезда и в сторис перестала рассказывать о любимом. Судя по всему, сейчас все ее мысли о шоу «Ледниковый период». Проект стартует на Первом канале в конце сентября.

Ранее в СМИ уже была информация о том, что на самом деле роман Бузовой и Давы вымышленный. Возможно, они просто заключили контракт, чтобы хорошо пропиариться на этой истории.

Впрочем, сами звезды только подшучивали над этими сплетнями. К примеру, Дава не так давно в шутку обмолвился, что его представителям удалось продлить контракт с Ольгой Бузовой.

Тэги

Давид МанукянДавид Манукян последние новостиОльга БузоваОльга Бузова последние новостиШоу "Ледниковый период"