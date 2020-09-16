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«Медитирую»: сын Наташи Королевой и Тарзана отреагировал на измену отца

Архип Глушко старается не терять лицо.

«Медитирую»: сын Наташи Королевой и Тарзана отреагировал на измену отца
Наташа Королева. Фото Global look press.

17 лет семья Наташи Королевой и Сергея Глушко считалась образцово-показательной. Супруги много времени проводили вместе, демонстрируя на публике теплые чувства. Певица утверждала, что профессия мужа (стриптизер) ее нисколько не смущает, а на различные колкости по этому поводу старалась не реагировать.

И вот нашла коса на камень: теперь уже официально стало известно, что Тарзан изменил своей жене. Об этом он публично рассказал в личном блоге. Певец заявил, что не будет прятаться и врать, как это делал Михаил Ефремов. При этом танцор заметил, что попал в объятия сразу двух девиц под влиянием каких-то веществ, которые делают людей неадекватными.

Наташа Королева отреагировала на эту публикацию новым отпускным постом: просто выложила в stories Instagram фотографию из Турции. А вот их 18-летний сын Архип ответил в Сети более красноречиво. Парень показал, что пытается успокоиться с помощью творчества (с недавних пор он решил продолжить семейное дело и пробует себя в роли артиста).

«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю», — написал он в микроблоге.

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