Наташа Королева на фоне признания мужа в измене поделилась отпускными кадрами

Страсти не утихают в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко. Недавно СМИ стало известно, что пара подала заявление в полицию о краже многомиллионной суммы и дорогих украшений. Как оказалось, ценности пропали после визита двух девушек, которые весело провели время со стриптизером в отсутствии певицы.

Чета опубликовала в Сети заявление, что это шантажистки, которые намеренно собрали некую информацию с целью получения выгоды. Артисты попросили не публиковать некие видеоматериалы и прочую информацию, которую собрали в их доме девушки.

Позже с видеоразъяснениями выступил Тарзан. Он признался, что изменил своей половинке и будет отвечать за это перед Богом и ней. По его утверждению, девушки напоили его чем-то, что сделало его неадекватным. В таком состоянии его сняли и теперь предлагают журналистам купить эти видеоматериалы.

А вот Наташа Королева в настоящий момент старается делать вид, что у нее все в порядке. Она написала в Instagram о том, что любовь может преодолеть многое и улетела в Турцию, к эгейскому побережью. На сей раз звезда прихватила с собой мужа. Свой блог певица теперь заполняет беззаботными кадрами, на которых обнимается с мужем и смеется на камеру. На последнем фото она предстает в розовом луке в цветах, эффектно позируя перед объективом.