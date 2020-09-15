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Чемпион мира: новый адвокат Михаила Ефремова оказался титулованным атлетом

Армрестлингом Роман Филиппов успешно занимается более 15 лет.

Чемпион мира: новый адвокат Михаила Ефремова оказался титулованным атлетом
Михаил Ефремов. Фото: Иван Макеев. Архив "КП"

После того, как 8 сентября Михаилу Ефремову вынесли приговор, он отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. И уже нашел нового защитника. В апелляционном суде его интересы будет представлять Роман Филиппов. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», он не только юрист по образованию, но и чемпион по армрестлингу.

Роману Филиппову 42 года, шесть из которых он занимается адвокатской деятельностью. За это время выиграл много дел по различным направлениям. Общий трудовой стаж более 15 лет. Столько же он отдал спорту, а именно армрестлингу. Причем успел выиграть множество различных титулов и даже стал чемпионом мира.

Апелляция по делу Михаила Ефремова запланирована на октябрь. Сейчас актер отбывает наказание в московском СИЗО № 5. Там для него уже рассматривают вариант занятия, которое поможет скоротать монотонные будни. Ефремов может начать готовить молодых заключенных к экзаменам по литературе.

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