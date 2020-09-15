В стиле «бабушка на лавочке»: Муцениеце вслед за Малининой показала, как модно носить платок

Агата Муцениеце в Stories микроблога поделилась с поклонниками свежим «лифтолуком». При этом актриса из фильма «Тобол» вслед за Эммой Малининой показала, как модно носить платок на голове. Знаменитость, дополнила свой повседневный аутфит в стиле Casual трендовым аксессуаром. Кроме того, экс-возлюбленная Павла Прилучного повязала атласный платок в стиле «бабушка на лавочке». Об этом модном приеме в беседе с поклонниками рассказывала еще жена Александра Малинина.

«И не забывайте, что лифт создан для фоточек! А не кататься с этажа на этаж», — пошутила Агата.

Ранее, делясь с подписчиками модными советами, возлюбленная народного артиста России Александра Малинина уточнила, что любит разбавлять свои образы стильными аксессуарами, к примеру платками, шарфами и имиджевыми очками.