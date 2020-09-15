Ефремову предложили занятие, которое поможет скоротать будни в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева считает, что актер вполне может обучать литературе молодых заключенных.

Напомним, что Михаила Ефремова арестовали прямо в зале суда после того, как зачитали приговор. За аварию со смертельным исходом актера лишили свободы на восемь лет. Сейчас он находится в московском СИЗО № 5. Там уже подумывают, как сделать так, чтобы Ефремов провел время с пользой для себя и окружающих.

Как сообщает портал «Правда.Ру», уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева озвучила необычную идею. Она предлагает Ефремову читать лекции по литературе несовершеннолетним заключенным, которые готовятся к ЕГЭ. В администрации СИЗО вопрос обещали решить.

А тем временем, у Ефремова появился новый адвокат. Представлять интересы актера на апелляции будет Роман Филиппов. От услуг Эльмана Пашаева Михаил Олегович отказался после того, как не оправдались его предположения по сроку заключения. Ефремов надеялся на более мягкий приговор.