Умный ход: стало известно, зачем Анастасия Костенко подала в суд на мужа

Теперь футболист платит алименты не только на старшую дочь, часть его доходов распределяется и на младших наследниц от третьей жены.

Анастасия Костенко – третья жена футболиста Дмитрия Тарасова. Сначала спортсмен был в браке с Оксаной Пономаренко, которая растит его дочь Ангелину, позже – с Ольгой Бузовой. Уже больше года Тарасов судится с матерью первой дочки, которой платит алименты.

По мнению футболиста, он отдавал слишком большую сумму – 400 тысяч рублей в месяц. Причем считал, что Оксана Пономаренко тратит эти деньги исключительно и на себя. Так же думал и адвокат Дмитрия — Умалат Сайгитов. Как передает Пятый канал, юрист заявил, что Тарасов в настоящее время получает всего 500 тысяч в месяц и платить на старшего ребенка больше 15 тысяч рублей не готов.

Дмитрий надеялся, что дело выиграет, но суд отказал ему в уменьшении оплаты и даже добавил сверху еще 100 тысяч рублей. При решении было учтено то, что Тарасов зарабатывает не только футболом, но и рекламными контрактами. Во внимание взяли и доходы Костенко, потому что у супругов оказался один банковский счет на двоих. Именно после этого модель решила действовать. Она тоже подала в суд на Тарасова начала требовать алименты на их дочек Милану и Еву. И добилась. Таким образом, теперь доходы Дмитрия будут делить между всеми тремя детьми.

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Недавно Анастасия объявила, что продолжает обучение в Высшей школе телевидения Останкино. Туда она поступила в прошлом году, будучи беременной второй дочкой. А недавно модель начала карьеру в качестве ведущей программы о хоккее на канале казанской команды «Ак Барс».