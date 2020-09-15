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«Счастлива и свободна»: 66-летняя Успенская в алом бархатном платье с открытыми плечами появилась на ковровой дорожке

Королева русского шансона посетила премию Brand Awards.

«Счастлива и свободна»: 66-летняя Успенская в алом бархатном платье с открытыми плечами появилась на ковровой дорожке
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

66-летняя Любовь Успенская вслед за соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале появилась на премии Brand Awards. В отличие от Надежды Бабкиной, которая позировала на ковровой дорожке в лаконичном классическом черном костюме, королева русского шансона облачилась в алое бархатное мини-платье с открытыми плечами. Вечерний аутфит певицы дополнили украшения — комплект из сережек и ожерелья.

Присутствующий на церемонии специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro передает, что общаясь с журналистами, Любовь Успенская разоткровенничалась о личной жизни. Так, артистка согласилась ответить на вопрос о том, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Напомним, что единственная дочь певицы — Татьяна Плаксина сейчас не поддерживает связь со своей звездной мамой.

Певица Надежда Бабкина
Надежда Бабкина пришла на церемонию в монохромном костюме (Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro)

«Сейчас я счастлива и свободна», — призналась Успенская, дав понять, что главное место в ее жизни на данный момент занимает творчество.

Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская предстала на ковровой дорожке в алом мини-платье с открытыми плечами (Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro)

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