«Счастлива и свободна»: 66-летняя Успенская в алом бархатном платье с открытыми плечами появилась на ковровой дорожке

66-летняя Любовь Успенская вслед за соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале появилась на премии Brand Awards. В отличие от Надежды Бабкиной, которая позировала на ковровой дорожке в лаконичном классическом черном костюме, королева русского шансона облачилась в алое бархатное мини-платье с открытыми плечами. Вечерний аутфит певицы дополнили украшения — комплект из сережек и ожерелья.

Присутствующий на церемонии специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro передает, что общаясь с журналистами, Любовь Успенская разоткровенничалась о личной жизни. Так, артистка согласилась ответить на вопрос о том, есть ли в ее жизни любимый мужчина. Напомним, что единственная дочь певицы — Татьяна Плаксина сейчас не поддерживает связь со своей звездной мамой.