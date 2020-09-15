«Уже не терпится рассказать»: младшая из дочерей Алсу стала телеведущей

Участница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале стала ведущей программы о музыке на одном из детских телеканалов. Об этом событии 12-летняя Микелла Абрамова рассказала своим верным почитателям на личной страничке в Instagram. К слову, дочка 37-летней Алсу не стала делиться с подписчиками деталями съемок, уточнив, что пока она не может раскрыть все подробности. При этом наследница бизнесмена Яна Абрамова подметила, что «открыла сезон прогуливания школы».

«Уже не терпится рассказать вам, что же мы снимаем, но это пока секрет», — добавила Микелла, заинтриговав фанатов участием в новом проекте.