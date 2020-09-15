«Уже не терпится рассказать»: младшая из дочерей Алсу стала телеведущей

Участница вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале стала ведущей программы о музыке на одном из детских телеканалов. Об этом событии 12-летняя Микелла Абрамова рассказала своим верным почитателям на личной страничке в Instagram. К слову, дочка 37-летней Алсу не стала делиться с подписчиками деталями съемок, уточнив, что пока она не может раскрыть все подробности. При этом наследница бизнесмена Яна Абрамова подметила, что «открыла сезон прогуливания школы».
«Уже не терпится рассказать вам, что же мы снимаем, но это пока секрет», — добавила Микелла, заинтриговав фанатов участием в новом проекте.
К слову, Микелла, еще будучи подростком, участвовала в телевизионных эфирах. Ее вокальный талант признал и 60-летний композитор Игорь Николаев. Муж Юлии Проскуряковой уточнил, что дочка Алсу обладает чистым тембром и красивым интонированием. Однако в новом амплуа — ведущей — дочь бизнесмена Яна Абрамова предстала впервые.
Девочка поделилась кадрами анонса детской программы «С добрым утром, малыши!». Наследница певицы стала соведущей легендарного Хрюши в рубрике «Муз-Ток».
Напомним, что еще в далеком 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. В августе мальчику исполнилось четыре года.