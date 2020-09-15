«Хорошо еще не догола»: Каменских в соблазнительном белье подразнила фанатов округлыми бедрами

На одной из фан-страничек украинской певицы и наставницы вокального проекта «Х-Фактор» появился откровенный снимок Насти Каменских. Примечательно, что ранее девушка публиковала это же фото в личном профиле Instagram.
Поп-исполнительница, чьи треки попадают в авторитетный чарт Billboard, не постеснялась выставить свою фотографию в нижнем белье.
Девушке есть, чем похвастаться перед фанатами. Основательница бренда спортивной одежды NKsport, что называется, «наприседала» свои аппетитные формы.
Возлюбленная рэпера Потапа часто длится в социальных сетях фотографиями в спортивной форме или видео с тренировок. Знаменитость старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Певица и танцует, и занимается дайвингом. И чаще всего делает это в сексуальных купальниках.
33-летняя Каменских будто совершенно не боится гневных комментариев хейтеров. Вместе со своим мужем Алексеем Потапенко — Настя осваивает новую молодежную платформу TikTok. Девушка выкладывает смешные видео, чтобы привлечь внимание фанатов. И возраст ей не помеха.
«Ух, какая!! Очень сочно», «Хорошо еще не догола!!», «В бельишке?!», «Срамота!! Дайте ей одежду, хоть прикрыться», «Соблазнительница, просто вау», — отметили поклонники певицы.