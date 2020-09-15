«Любим тебя сильно-сильно!»: Кожевникова поздравила маму с днем рождения

Актриса Мария Кожевникова родилась в семье хоккеиста и учителя английского языка. 15 сентября ее мама Маргарита Кожевникова отметила свой день рождения. По этому поводу звезда «Универа» опубликовала в своем Instagram совместное фото и написала добрые пожелания, назвав свою родительницу сверхъестественной бабушкой.

«Лучшая мамочка, сверхъестественная бабушка с днем рождения! Пришло время пожить и для себя, радоваться, увлекаться и иногда забывать про нас! Про свою ответственность, помощь и заботу, очень хочу, чтобы ты ощутила легкость и кайф от жизни! Будь здорова! Любим тебя сильно-сильно!» — написала Кожевникова.

Подписчики актрисы тоже не остались в стороне и оставили в комментариях самые добрые пожелания.

«Просто великолепно», «Машуля, как вы похожи на маму!!», «Милые какие!! Удачи и здоровья», «Просто красавицы, желаем счастья и процветания», «Главное, это здоровье», «Мама очень молодо выглядит», — отметили фанаты.

Бабушкой Маргариту Кожевникову актриса сделала шесть лет назад. Тогда у нее и бизнесмена Евгения Васильева родился сын Иван. Позже Мария родила еще двоих сыновей – Максима и Василия. На днях она делилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха. Отпуск Кожевникова с семьей проводит в Сочи.