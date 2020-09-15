В кадре с бывшим мужем: Арнтгольц в белом платье отметила 11-летие дочери Маши в компании Жидкова

На личной страничке в Instagram Иван Жидков поделился редким семейным кадром. Перед объективом фотокамеры актер театра и кино предстал в компании своей бывшей жены, дочери-именинницы и маленького сына. Напомним, что наследника артисту подарила модель Лилия Соловьева, а старшая дочь появилась в браке с Татьяной Арнтгольц. Сам Иван не скрывает, что поддерживает прекрасные отношения с экс-возлюбленной, которая, к слову, встречается с Марком Богатыревым. Молодой человек уже сделал Татьяне предложение руки и сердца. В одном из интервью актер из сериала «Кухня» признался, что они с возлюбленной готовятся к свадьбе.

Марк дал понять, что в первую очередь Татьяна для него любимая женщина, заботливая мама, а уже потом известная актриса. Родственники Арнтгольц, как и родители Жидкова живут в Калининграде. Поэтому, когда их общая дочка Маша приезжает в этот город, она может провести время с бабушкой и дедушкой, как со стороны мамы, так и отца.

«11 лет нашей Маше! Спасибо, Татьяна!!» — написал в микроблоге актер.

В кадре Арнтгольц предстала в белом монохромном платье и с букетом цветов. Примечательно, что актриса не стала возражать против того, что на дне рождения ее дочери появится и младший братик именинницы Степа. Ведь дети очень дружны. Да и сама Татьяна поддерживает такие прочные семейные отношения. Малыш забрался звездному папе на плечи, а Маша позировала рядом с родителями, которые улыбались в кадре.