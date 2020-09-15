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Д’артаньян уже не тот: Михаил Боярский упал в обморок на осмотре у врача

Народный артист РСФСР потерял сознание на осмотре перед вакцинацией.

Д’артаньян уже не тот: Михаил Боярский упал в обморок на осмотре у врача
Михаил Боярский на гала матче между сборной политиков и артистов 2019. Фото: Архив "ЭГ". Кудрявов Борис

Исполнитель главной роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» упал в обморок в кабинете поликлиники. Народный артист РСФСР отправился туда для ежегодной вакцинации против гриппа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам врача, Михаил Сергеевич появился на пороге кабинета довольно здоровым. Но уже через несколько минут в процедурной послышался крик:

Боярскому плохо, врача!

Актер Михаил Боярский
Михаил Боярский на осмотре у врача в поликлинике. Фото: Иван Маслов, Архив «КП»

Главный врач больницы успокоила поклонников актера:

Все в порядке уже, не переживайте!

врач Ольга Иванова

Оказалось, причиной внезапного обморока одного из главных болельщиков футбольной команды «Зенит» стал именно врачебный осмотр. Данная процедура необходима перед вакцинацией.

Когда терапевт надавил на лимфоузлы, у артиста подскочило давление и он упал со стула. При падении Боярский ударился головой об стену. Но ему быстро оказали медицинскую помощь. И сейчас здоровье певца в полном порядке. Стоит упомянуть, что Боярский все же сделал запланированную прививку.

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вакцинацияД'Артаньян и три мушкетераМихаил Боярскийпроисшествия со звездами