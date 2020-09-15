«Не просто вкусняшка, а сладость в радость»: Навка полакомилась пирогом с инжиром и малиной

Олимпийская чемпионка в танцах на льду время от времени позволяет себе полакомиться десертами.

Экс-возлюбленная Александра Жулина на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком. При этом в комментариях к посту олимпийская чемпионка в танцах на льду вступила в беседу с верными почитателями. 45-летняя Татьяна Навка, которая тщательно следит за рационом всей семьи, отдает предпочтение домашней кухне и дает мастер-классы по приготовлению вкусной еды, призналась, что и она время от времени позволяет себе полакомиться десертами.

По словам Татьяны, ее фаворитом стал тарт (пирог, — Прим. ред.) с инжиром и малиной на подушке из крем-чиз.

«Тот случай, когда не просто вкусняшка, а сладость в радость! Да, девочки?! Хотя, в последнее время, я замечаю, что мужчины еще большие сладкоежки, чем мы», — подметила фигуристка.

Подписчики разделили мнение олимпийской чемпионки в танцах на льду:

«На счет мужчин вы правы на сто процентов», «Инжир очень полезен и малина тоже», «От торта только название, там же одни ягоды», «Это же сплошные витамины! Ешьте на здоровье!», — одобряют выбор знаменитости подписчики.

На днях Татьяна Навка посетила парк «Патриот». Для прогулки фигуристка выбрала стильный лук, состоящий из платья-халата и жакета «с мужского плеча».