Еле сдерживая слезы обиды: любовница Тарзана заявила, что опасается за свою жизнь

Наташа Королева и Сергей Глушко оказались в центре всеобщего внимания. Все дело в начинающей актрисе Анастасии Шульженко, она оказалась любовницей Тарзана и, по заверениям Королевой, украла из их дома деньги и драгоценности.

Анастасия всерьез опасается за свою жизнь и даже записала видео-признание, где не отрицает отношения с Глушко, но находит себе оправдание, сообщает 5-tv.ru.

«Я никогда не афишировала наши отношения и никогда от него ничего не требовала в материальном плане. А сейчас со стороны его супруги… Я не знаю, чтобы напугать меня, чтобы я забыла всю эту историю», — еле сдерживая слезы говорит Шульженко.

Наташа Королева не просто обвинила соперницу, а пошла в полицию и написала заявление на девушку. После этого Тарзан предпочел забыть о любовнице, отправившись на отдых с законной супругой, пишет OA.

«На данный момент я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких», — признается Анастасия.

Она уверена, что связей Королевой и Тарзана хватит, чтобы отправить ее в тюрьму, при этом тему беременности от стриптизера, она не затронула. В сети активно обсуждается новость о том, что девушка ждет ребенка от своего возлюбленного.