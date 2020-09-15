«Понимаю, что он человек женатый»: любовница Тарзана сделала публичное заявление

Несколько дней назад стало известно, что у Наташи Королевой из дома украли бриллианты на пять миллионов рублей и крупную сумму денег. Пропажа якобы случилась, когда она была в отъезде, а сделала это любовница ее мужа Сергея Глушко. После этого певица и Тарзан отправились отдыхать в Турцию, а в своих соцсетях оставили предупреждения о том, чтобы никто не вмешивался в их личную жизнь.

А тем временем девушка по имени Анастасия Шульженко публично заявила, что состояла в интимных отношениях с Тарзаном. Видеообращение она опубликовала в своем Instagram, расплакавшись на камеру. По словам Насти, в последние несколько дней в ее адрес поступают различные оскорбления и необоснованные обвинения. Шульженко переживает из-за всего произошедшего. Девушка заявила, что она ничего не требовала от Глушко и не нуждается в материальной поддержке.

«Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей. Я понимаю, что он человек публичный, женатый. Я не афишировала наши отношения и никогда от него ничего не требовала в материальном плане», — пояснила Шульженко.

Ранее адвокат Сергей Лялин рассказывал «Комсомольской правде», что к нему за помощью обратилась 23-летняя Анастасия. По его словам, девушка беременна от Сергея Глушко. Наташа Королева узнав об этом, якобы решила обвинить Шульженко в воровстве и написала заявление в полицию.