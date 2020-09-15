Мамина принцесса: Рита Дакота показала подросшую дочь от Влада Соколовского

Выпускница «Фабрики звезд» 30-летняя Рита Дакота поделилась фотографией подросшей дочери. Певица опубликовала снимок на личной страничке в Instagram. Экс-возлюбленная Влада Соколовского запечатлела кроху в трендовом детском полосатом купальнике в широкополой шляпке. Мия предстала на снимке с милой улыбкой. Судя по всему, девочка привыкла позировать на камеру. И чувствует себя перед объективом вполне гармонично. Примечательно, что многие фанаты поп-дивы обратили внимание на то, что Мия за лето заметно подросла.

«А Влад помогает вам с крохой?!», «Чудо ребенок, какая она у вас улыбчивая», «Как выросла», «Малышка очень нежная, такой искренний взгляд», «Уже совсем большая», «Ну, как же быстро растут малыши», «Мамина принцесса», «Какая красавица! Вся в маму», — пишут подписчики Дакоты.

Напомним, что дочь певица родила в 2017 году от своего возлюбленного Влада Соколовского. А уже через год супруги развелись. Познакомились молодые люди на проекте «Фабрика звезд». Где Дакота писала авторские песни, в том числе для других участников шоу.