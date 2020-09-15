«Дико тусим»: Николай Басков «спел» со своей кошкой Шанель

Блогер из TikTok Даня Милохин добрался и до Николая Баскова. Вместе они записали новую песню для платформы, которую назвали «Дико тусим». Ее выход ознаменовался запуском нового танцевального челленджа. Его уже активно подхватили поклонники звезд.

Результатами артист делится со своими подписчиками в Instagram, при этом не забывая и о своей любимице – кошке Шанель. Именно с домашним животным Николай снял очередное короткое видео, которым позабавил своих фанатов. Кошка на нем тоже «поет».

Питомцем Басков обзавелся еще летом. Кошку породы скоттиш-фолд «Золотой голос России» купил в июле. С тех пор он делится с фанатами ее проказами и играми, а также милыми фотографиями.