«Было понимание того, что я очень слаб»: Корчевников вспомнил, как боролся с тяжелой болезнью

Как отметил телеведущий, человек только кажется себе самым сильным.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как боролся с тяжелой болезнью. Как известно, в 2015 году он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Сейчас он чувствует себя хорошо, но в СМИ то и дело появляется информация о его не самом лучшем состоянии.

«Было понимание того, что я очень слаб на самом деле, и ты только кажешься себе самым сильным». Борис Корчевников

В студии Корчевникова в этот момент была продюсер Кира Прошутинская, которая также смогла победить рак. Причем во время болезни от нее ушел третий муж. «Все, мы с тобой выздоровели, мы с тобой работаем, все у нас хорошо!» — сказала она, обращаясь к коллеге.

Напомним, что слухи о болезни Корчевникова, которая якобы вернулась и не дает ему спокойной жизни, ходят регулярно. Сам телеведущий не дает комментариев на этот счет прессе. В то же время во время своей программы он регулярно возвращается к этому непростому этапу в своей жизни. Кстати, не так давно музыкальный критик Сергей Соседов подтверждал, что Корчевников после болезни плохо слышит.