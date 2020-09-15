«Благодарна всем, кто молится»: дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о здоровье мамы

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram ответила на самые острые вопросы подписчиков. Девушку буквально завалили вопросами о состоянии ее мамы. При этом многие пожелали Анастасии Заворотнюк поправляться, как можно скорее.

«Спасибо огромное. Я искренне желаю всем здоровья. Всем тактичным людям, которые не лезут с неудобными вопросами. Если наша семья публичные люди, то это вовсе не значит, что мы должны писать обо всем, что творится в нашей жизни. Мы избрали такую позицию. Мы приняли такое решение». Анна Заворотнюк

Анна попросила всех поставить себя на ее место. «Представьте хоть немного, как я себя чувствую. Не надо писать мне эти вопросы. Кто молится, всем спасибо. Я предельно объяснила свою позицию и своей семьи. Все благодарна, кто молится за здоровье моей мамы», — заметила Анна.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк второй год борется с тяжелой болезнью. Родные огородили ее от прессы и редко рассказывают о ее состоянии.