У отца на руках: Боня показала себя в детстве на фото с близким ей человеком

При этом модель отключила комментарии под публикацией.

Экс-участница «Дома-2» опубликовала редкий снимок со своим отцом. На фото Виктория, совсем маленькая девочка, сидит на руках у папы. Фотография черно-белая, но на ней видно невооруженным глазом, что в детстве у блондинки-Бони были темные волосы.

Звезда закрыла комментарии от поклонников, а фотографию подписала смайликом в виде сердечка. Очевидно, девушка понимала: семейный снимок обязательно обсудят в комментариях.

Родители Бони развелись много лет назад. Сама Виктория воспитывает дочь без помощи семьи: ее родители проживают в России, а с отцом ребенка Алексом Смерфитом (сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита. — Прим. ред.) она рассталась еще три года назад.

Знаменитость редко видится с семьей, и, видимо, архивное фото Боня опубликовала, разбирая памятные кадры. К слову, отец Виктории уже давно на пенсии. О родственниках экс-участница «Дом-2» предпочитает не распространяться.