«Я не умею быть любовницей»: Прошутинская бросила второго мужа-дипломата ради другого

Как отметила продюсер, она сама разрушила свою вторую семью.

Продюсер Кира Прошутинская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что сама разрушила свой второй брак с дипломатом Леонидом Сапрыкиным. Вместе тони были семь лет.

«Мы уехали с Леней за рубеж в самую бедную и жаркую страну — Мали. Он дипломат по профессии. Я ему бесконечно благодарна. За жизнь, за сына, для которого он до сих пор батя. Я не смогла родить второго ребенка. Мой сын от первого брака Андрей стал ему настоящим сыном. Он ездит к нему. Они общаются. Второй муж научил его играть на гитаре, петь. В десять лет сын уже умел водить машину. Леня дал мне ощущение семьи».

Кира Прошутинская

Как отметила Прошутинская, со вторым мужем они в итоге расстались. «Я влюбилась в другого. Ушла к Анатолию Малкину, телережиссеру. Он стал моим третьи мужем. Я разрушила свою вторую семью. Я виновата перед Леонидом Петровичем. Я не умею быть любовницей, поэтому ушла от мужа», — заявила она.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для Первого канала. Многие из них она создала в партнерстве с третьим мужем Анатолием Малкиным.