Кира Прошутинская поделилась уникальным кадром пятнадцатилетней Аллы Пугачевой за роялем

Телеведущая и продюсер Кира Прошутинская принесла в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» уникальный снимок певицы Аллы Пугачевой в пятнадцатилетнем возрасте за роялем. Фотографию делала она сама. На кадре, кроме Примадонны, можно увидеть их общего товарища Виктора Пормухина, который в тот момент пришел на побывку из армии. Прошутинская и Пугачева в свое время учились в одной школе. Примадонна на три с половиной года младше своей подруги.

«На этом фото Алле лет пятнадцать. Рядом Витя Пормухин, наш друг. Я их фотографировала. Мы тогда пили чай у меня дома. Когда училась в МГУ на журфаке, то мне предложили вести программу «Клуб искателей». Именно там спела впервые Алла и начался ее путь к славе».

Кира Прошутинская

Как призналась продюсер, она дружит с Примадонной много лет. «Существует такая связь непонятная между нами, когда она знает, что мне плохо, то обязательно звонит. Она чувствует. Удивительный человек. Я ее безумно люблю и ценю. Ей тогда было тяжело пробиваться в эту жизнь», — сказала Прошутинская.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для Первого канала. Многие из них она создала в партнерстве с третьим мужем Анатолием Малкиным.