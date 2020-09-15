«Мы с Димой могли быть очень красивой парой»: Семенович высказалась о связи с Губерниевым

Недавно в Сети появились фото, на которых 40-летняя певица Анна Семенович и 45-летний телеведущий Дмитрий Губерниев обнимаются и целуются. Происходящее посчитали настолько красноречивым, что тут же приписали звездам роман. И это притом, что и артистка, и спортивный комментатор вроде как несвободны: оба рассказывали о своих половинках, но не называли имен.

больше по теме Анну Семенович и Дмитрия Губерниева застали за страстным поцелуем у ворот загородного поселка Не исключено, что звезды тайно встречаются.

Однако спустя несколько дней, когда слухи разлетелись уже по всем СМИ, Семенович решила обратить все произошедшее в шутку, посмеялась над этим и написала в свое оправдание, что всего-навсего пригласила Губерниева на съемки в своем клипе.

«Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да еще и карточки в газету отправили. Народные папарацци не дремлют! Мы с Димой, может быть, и могли быть очень красивой парой, но точно не в этой жизни. Мое сердце занято, а он уже много лет безнадежно влюблен», — подчеркнула артистка. И добавила, что романа между ними нет.

В клипе «Манибой» Семенович и Губерниев сыграли пару. Певица пообещала зрителям и поклонникам настоящую бурю страстей и возможность представить, как бы выглядела любовь Семенович и Губерниева.