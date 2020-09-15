«Думаем, как назвать»: Прилучный объявил о пополнении в семействе

Павел Прилучный в последнее время переживает не самый простой период – он развелся с женой Агатой Муцениеце, выставил на торги дом, в котором проживал с супругой, и пропустил «Кинотавр».

Возможно, чтобы улучшить себе настроение, артист завел еще одну собачку. Фото с четвероногим малышом Павел обнародовал в личном блоге.

«Думаем с детьми, как назвать нового щенка», — поделился актер.

В числе вариантов оказались клички Фифа и КП. Также звезда «Мажора» попросила своих фолловеров предлагать свои варианты.

Также Прилучный подтвердил просочившуюся в Сеть информацию о проверке его на коронавирус, но при этом заявил, что в этом нет ничего сверхординарного. По его словам, все актеры сдают тест перед началом съемок, дескать, таковы новые правила безопасности.