«Унывать некогда»: Казаков из «Папиных дочек» может передвигаться только в инвалидном кресле

Актер из сериала «Папины дочки» Михаил Казаков, который блестяще исполнил в нем роль Полежайкина, продолжает восстанавливаться после падения с 12-метровой высоты. Уже два месяца он передвигается только в инвалидном кресле. Актер, которому сейчас 32 года, как известно, получил очень серьезные травмы минувшим летом и только каким-то чудом остался в живых.

«Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно. Понемногу восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию, разминаю те места, которые нуждаются в этом. Унывать некогда!»

Михаил Казаков

Как рассказал актер, ему в ноги поставили специальные пластины, благодаря которым он должен быстрее восстановиться. Из больницы его выписали, поэтому сейчас он проходит лечение дома. Актер надеется как можно скорее вернуться на съемочную площадку. По его словам, болеть ему некогда. У него подрастают двое детей — сын и дочь. Сейчас его любовью и заботой окружили родные люди.

Напомним, что Михаил Казаков с детства снимается в кино. Он стал в свое время звездой «Ералаша», снявшись сразу в 21 эпизоде, сообщает «СтарХит».