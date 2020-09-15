«Такой наряд никто другой не потянет»: жених Азизы заверил, что платье на их свадьбу шьется

Жених 56-летней певицы Азизы, бизнесмен Давид Григорян, заявил, что их свадьба с исполнительницей состоится в срок. При этом он заверил, что платье для звезды по-прежнему шьется. Звезда не приостанавливала его изготовление, как ранее написали некоторые СМИ.

По словам Давида Григоряна, Азиза проявила эмоции, которые возможны у женщин перед свадьбой. Как он заметил, платье — настоящее произведение искусства. Его, как известно, украшают 60 килограммов кристаллов Сваровски.

«Такой наряд никто другой не потянет: оно стоит 11 миллионов рублей. Я дизайнеру Анике Керимовой сказал, что Азиза сейчас успокоится и все будет хорошо». Давид Григорян

Ранее Азиза сообщила, что уже не собирается замуж за бизнесмена, который старше ее на три года. Всему виной его возможная измена. Дело в том, что мужчину застали с одной из участниц шоу «Дом-2» Яной Шафеевой. Григорян и девушка мило беседовали. Сам предприниматель позже говорил, что они просто оказались случайно вместе за одним столом, потому что девушке было скучно, сообщает «Собеседник».