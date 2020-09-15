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Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края

Известно, что модели и актрисе сейчас 28 лет.

Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края
Любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края/http://globallookpress.com/

Предполагаемая любовница культуриста и бодибилдера Тарзана, с которой он, возможно, весело проводил время в доме своей жены Наташи Королевой, приехала покорять Москву несколько лет назад из Краснодарского края. Известно, что девушке сейчас 28 лет. Ее зовут Анастасия.

Любовница Тарзана. Фото
Любовница Тарзана пока получает только эпизодические роли в кино. / Фото «Комсомольская правда»

Девушка — начинающая модель, актриса и певица в одном лице. Анастасия несколько лет назад окончила Краснодарский университет культуры и искусств. После она поехала покорять Москву.

Отметим, что пока больших успехов на театральном поприще у девушки нет. Она была задействована в нескольких постановках, играла в сериалах в эпизодических ролях. Также снялась в рекламе йогурта.

Отметим, что певица Наташа Королева предполагает, что именно эта красивая особа, которая к тому же уверяет, что беременна от Тарзана, выкрала драгоценности из ее дома на сумму в пять миллионов рублей. Сейчас певица с мужем отдыхают в Турции, уехав подальше от шума вокруг своих персон, сообщает «Комсомольская правда».

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