Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края

Известно, что модели и актрисе сейчас 28 лет.

Предполагаемая любовница культуриста и бодибилдера Тарзана, с которой он, возможно, весело проводил время в доме своей жены Наташи Королевой, приехала покорять Москву несколько лет назад из Краснодарского края. Известно, что девушке сейчас 28 лет. Ее зовут Анастасия.

Девушка — начинающая модель, актриса и певица в одном лице. Анастасия несколько лет назад окончила Краснодарский университет культуры и искусств. После она поехала покорять Москву.

Отметим, что пока больших успехов на театральном поприще у девушки нет. Она была задействована в нескольких постановках, играла в сериалах в эпизодических ролях. Также снялась в рекламе йогурта.

Отметим, что певица Наташа Королева предполагает, что именно эта красивая особа, которая к тому же уверяет, что беременна от Тарзана, выкрала драгоценности из ее дома на сумму в пять миллионов рублей. Сейчас певица с мужем отдыхают в Турции, уехав подальше от шума вокруг своих персон, сообщает «Комсомольская правда».