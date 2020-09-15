«Особь женского пола»: Агата Муцениеце дала нелестную характеристику Мирославе Карпович

Как отметила актриса, она в хороших отношениях с отцом своих детей Павлом Прилучным.

Актриса Агата Муцениеце во время интервью с 75-летней актрисой Раисой Рязановой в рамках шоу «Честный развод» нелестно отозвалась о нынешней пассии своего бывшего мужа Павла Прилучного — актрисе Мирославе Карпович.

Как отметила во время разговора Раиса Рязанова, сейчас Муцениеце надо как можно больше времени проводить со своими детьми. При этом актриса верит, что новый избранник звезды найдет подход к ее детям. После этого Рязанова бросила фразу: «И потом действительно все будет зависеть от вот этой, вновь приобретенной…» — сказала она, намекая на Мирославу Карпович. В ответ Муцениеце завершила мысль: «Особи женского пола».

Также во время беседы Муцениеце заявила, что сохраняет ради детей дружеские отношения с Прилучным. Тимофею и Мии она говорит, что они живут раздельно, потому что часто ругались.

Напомним, что после развода с женой Павел Прилучный уехал отдыхать в Крым со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. При этом они взяли с собой детей от союза Муцениеце и «мажора».