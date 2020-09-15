Новая жизнь: певица МакSим похудела на 10 килограммов и удалила все фото из Instagram

Несколько дней назад звезда вернулась из Турции, где отдыхала вместе с дочками.

В фанатском аккаунте певицы МакSим в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть, как звезда забирает из школы свою старшую дочь Сашу. Известно, что не так давно исполнительница, которая из-за проблем со здоровьем уже давно не появлялась на сцене и которая брала творческий отпуск, вернулась из Турции, где отдыхала вместе с наследницами.

На кадрах записи можно увидеть несколько мужчин, которые сопровождают звезду. Надо сказать, что МакSим сильно похудела за последнее время. Она скинула по меньшей мере десять килограммов.

Интересно, что из Instagram звезды по каким-то причинам пропали все фотографии. Певица их просто удалила. Судя по всему, она решила начать жизнь с чистого листа.

Напомним, что в 2008 году на Бали певица вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. Вскоре на свет появилась их дочь Саша. В 2011 году пара рассталась. Еще через три года певица родила дочь Машу от бизнесмена Антона Петрова. Вскоре она рассталась и с отцом своего второго ребенка.