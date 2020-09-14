«Климову копируете?»: звезда «Ворониных» в бикини «повторила» образ экс-жены Месхи

38-летняя Екатерина Волкова похвасталась фигурой, позируя в малиновом купальнике на берегу моря. Актриса из ситкома «Воронины» раззадорила поклонников, блеснув «ложбинкой греха» в соблазнительном декольте.

Возлюбленная хореографа и танцовщица Андрея Карпова выбрала купальник с высокой посадкой, подчеркнув таким образом стройную талию. Ракурс позволяет увидеть красивые бедра звезды «Ворониных». При том, что у артистки есть девятилетняя дочь, Екатерина выглядит так словно она и вовсе не рожала. Знаменитость не раз демонстрировала аппетитные формы и отсутствие лишнего веса.

Несмотря на то, что кадр сделан на пляже, Волкова не забыла про макияж: на веках актрисы — сверкающие тени.

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Яркая деталь образа — большая соломенная шляпа, а свои темные локоны Екатерина оставила распущенными.

Поклонники выразили восторг от фото:

«Красотка обожаю тебя», «Чудесное и самого красивое, классное фото!» «Вы — супер!! Лучшая модель и актриса!», «Какая красивая шляпка, вам очень идет», «Афродита! Какая красота», «Шикарная шляпа! И фото», — похвалили в комментариях фанаты.

Однако пикантный снимок восхитил не всех: фото Волковой напомнило подписчикам похожий образ, в котором перед камерой предстала накануне Екатерина Климова.

«Климову копируете?», «Где-то мы это уже видели», «Лиф как у бывшей жены Месхи», «Ой, фасончик как у Климовой», — подметили подписчики.

Случайное ли это совпадение — можно только гадать. Главное, чтобы после такого модного конфуза артистки не перестали радовать поклонников соблазнительными кадрами.