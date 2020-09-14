Папин поцелуй: Ольга Бузова с букетом цветов поделилась редким снимком с отцом

Ольга Бузова поделилась с фанатами редким снимком, на котором она предстала с близким ей человеком — собственным отцом. Игорь Дмитриевич побывал на концерте дочери, после чего, уже за кулисами шоу, они сделали фото на память. Подписчики артистки подметили, что поющая телеведущая очень похожа на своего родителя. Сама Бузова не раз говорила о том, что гордится отцом. Ведь он сделал все возможное, чтобы его дети ни в чем не нуждались. И получили хорошее образование.

«На папу похожа! Классные! Какие вы красивые», «Просто папины дочка», «Нежные объятия самых близких — бесценны», «Какое это счастье», «Папин поцелуй, сколько нежности», «Семья важнее всего», — писали фанаты певицы.

На днях Бузова призналась, что участие в проекте «Ледниковый период» ее изменило. Раньше она даже не могла стоять на коньках, а сейчас уверенно катает программу. К слову, первый эпизод уже отснят, участники готовятся к следующему. На льду Бузова выступает в тандеме с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.