«Смелая и дерзкая»: Гагарина в микробикини похвасталась изящными бедрами

Фанаты 33-летней Полины Гагариной недоумевают: как маме двоих детей удается сохранять такую идеальную фигуру. Сама певица утверждает, что она занимается спортом не ради того, чтобы хвастаться своей стройностью, а ради собственного здоровья. Для того, чтобы выдерживать нагрузки на гастролях — многочасовые выступления, краткий сон в гостинице и постоянные перелеты — ей приходится держать себя в тонусе.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее архивное летнее фото, которое сама Полина ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в мини-бикини, лежа на шезлонге. Поп-дива засветила прелести фигуры, блеснув точеной талией и округлыми бедрами без целлюлита и растяжек.