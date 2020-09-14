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«Смелая и дерзкая»: Гагарина в микробикини похвасталась изящными бедрами

Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале восхитила поклонников идеальной фигурой.

«Смелая и дерзкая»: Гагарина в микробикини похвасталась изящными бедрами
Полина Гагарина (Фото: Globallookpress.com)

Фанаты 33-летней Полины Гагариной недоумевают: как маме двоих детей удается сохранять такую идеальную фигуру. Сама певица утверждает, что она занимается спортом не ради того, чтобы хвастаться своей стройностью, а ради собственного здоровья. Для того, чтобы выдерживать нагрузки на гастролях — многочасовые выступления, краткий сон в гостинице и постоянные перелеты — ей приходится держать себя в тонусе.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее архивное летнее фото, которое сама Полина ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в мини-бикини, лежа на шезлонге. Поп-дива засветила прелести фигуры, блеснув точеной талией и округлыми бедрами без целлюлита и растяжек.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина в секси-бикини позировала на шезлонге (Фото: Instagram.com/gagara1987)

«Сама словно девочка, очень юная и нежная», «Родила и не растолстела», «Смелая и дерзкая», «Просто невесомая», «И как только удается выглядеть так роскошно?!», «Красавица, что тут скажешь», «Такая тонкая талия», «Чувственно», «И у нее двое детей?! Не верю», «Красавица, стройняшка», — такие комментарии появились под снимком певицы.

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