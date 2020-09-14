«До чего же горяча»: Михайловская из «Молодежки» в васильковом бикини сверкнула прелестями

Фото было сделано некоторое время назад, но до сих пор будоражит поклонников актрисы.

В начале августа актриса Анна Михайловская отдыхала с семьей в теплых краях, а снимками делилась с подписками в Instagram. На одном из них звезда «Молодежки» запечатлелась в васильковом бикини на яхте, прикрыв рукой живот. Фанаты артистки сразу же решили, что она в интересном положении.

«Точно беременна. Она же прикрыла живот рукой и на той фотке ноги поджала, чтобы видно не было. Друзья, но почему вы всегда во всем видите беременность?» — написала тогда Михайловская.

Недавно девушка сама спровоцировала слухи о своем интересном положении. В микроблоге она рассказала о плохом самочувствии и резко меняющемся настроении. Конечно же, подписчики сразу же предположили, что Анна ждет второго ребенка.

На днях пикантное фото вновь взбудоражило Сеть. Изображение Михайловской в соблазнительном бикини появилось на одной из ее фан-страничек в Instagram. Подписчики предположили, что Анна вот-вот обзаведется крошечным наследником.

«Ух, какая, сочно!!», «Уже можно поздравить с беременностью?!», «До чего же горяча», «Выглядит великолепно», «Бомба», «Будущая мамочка?!», «Восхитительная», — отметили поклонники.

Впервые мамой Михайловская стала в 2015-м году. Сына Мирослава она родила актеру Тимофею Каратаеву. Два года назад их брак распался. После этого Анна начала встречаться с бизнесменом Кириллом Шокотько.