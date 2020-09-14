«Я очень мало понимала»: Узерли вспомнила, с какими трудностями столкнулась на съемках «Великолепного века»

В интервью marieclaire Мерьем Узерли рассказала, что участие в сериале поначалу давалось ей не так то просто — она не владела достаточным уровнем турецкого языка. В связи с этим на съемках «Великолепного века» ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

«В начале съемок у меня были проблемы с языком – я очень мало понимала. Но по прошествии времени языковой барьер начал разрушаться, и это замотивировало меня учиться усерднее, потому что, чем больше становились мои познания, тем легче я чувствовала себя в повседневной жизни и работе», — делится откровениями актриса.

Мать Узерли — немка, а отец — турок. Дома они чаще всего говорила по-немецки, и даже когда отец обращался к членам семьи на турецком, Мерьем, как и ее многочисленные родные, отвечала на привычном немецком.

С 2011 по 2014 годы года актриса снималась в историческом сериале «Великолепный век». Узерли играла попавшую в рабство крымскую девушку Роксолану (Хюррем). График работы оказался слишком тяжелым для актрисы: незадолго до окончания съемок третьего сезона она решила покинуть проект.

Однако, это не помешало сохранить теплые отношения с коллегами: