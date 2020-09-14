«Больше не интересно»: Николай Басков объяснил, почему Алла Пугачева разлюбила вечеринки

По словам «Золотого голоса России», все произошло после посещения им праздника у жены Александра Буйнова.

Певец Николай Басков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему Примадонна отечественной эстрады с недавних пор разлюбила вечеринки. Сегодня она достаточно редкий гость на таких мероприятиях.

«На празднике у жены Александра Буйнова – Алены – я вышел выступать на сцену и сорвал огнетушитель. В итоге все в зале сидели в пене. Я залил пеной даже некоторые подарки. Алла Борисовна потом сказала: «После такого ходить больше никуда не интересно». Николай Басков

Как заметил «Золотой голос России», когда он приходит на вечеринку, звездное мероприятие всегда удается на славу. «Даже была история, когда я пришел на вечеринку, а гости стали бороться за право сидеть за столом рядом со мной», — заметил певец.

Напомним, что Николай Басков, которому сейчас 43 года, одинок. При этом он не раз отмечал, что мечтает построить счастливую семью. Правда, пока артист никак не может встретить своего любимого человека. При этом ему часто приписывают различные романы.