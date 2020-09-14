Мамина модница: Лиза Галкина в джинсовых шортах продефилировала по песчаному пляжу

Лиза Галкина очаровала поклонников новым видеороликом. На нем девочка пританцовывая дефилирует по песчаному пляжу. Веселые движения наследница Примадонны и Максима Галкина исполнила под детскую песню «Лайк ведет к мечте».

Образ у Лизы был соответствующий пляжному отдыху. Она нарядилась в джинсовые мини-шорты с вышивкой и белую майку с цветным принтом. Белокурые локоны малышки разделили на прямой пробор, и заплели волосы в косу.

«Лапулька-красотулька! Смело шагай к мечте!», «Какая же она милашка», «Ути, какие щечки», «Славная малышка», «Сразу видно — звезда растет», «Есть чувство ритма», «Умничка, талантливая малышка», «Вся в маму», — такие комментарии появились под видеороликом дочки певицы. больше по теме 71-летняя Пугачева в облегающих джинсах и объемном джемпере запечатлелась с гостями в замке Примадонна решила устроить домашние посиделки с семьей Юдашкина, Идой Достман и Игорем Гуляевым.

Этой осенью шестилетние двойняшки Гарри и Лиза пошли в первый класс. Школьные уроки впечатлили детей звездных родителей, а вот Максим Галкин переживает за то, что его отпрыскам приходится носить большие рюкзаки. Это все потому что у первоклашек почти каждый день в расписании физкультура, поясняла отцу Лиза.