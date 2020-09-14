Сказочная Каппадокия: Нинидзе на отдыхе с Виторганом заподозрили в беременности

Поклонники уверены, что возлюбленная актера в скором времени во второй раз станет мамой.

Несколько дней назад Максим Виторган отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 48 лет. Отметить самый главный день в году сын Эммануила Гедеоновича решил в Турции, да не просто на берегу теплого моря, а в Каппадокии. Компанию актеру составила Нино Нинидзе и его друзья. В Instagram Максим поделился с подписчиками снимками курортного места.

«Еще Каппадокии. Без шаров и неба. Вид земли», — подписал серию фото Виторган.

К слову, именно там Нинидзе спровоцировала слухи о беременности. На изображении, сделанном в Турции, 29-летняя актриса была в платье свободного кроя, а внимательные поклонники заметили округлившийся живот.

Актеры познакомились на дне рождении Аглаи Тарасовой, а как пара в свет вышли в прошлом году. О свадьбе они пока не говорят, но Виторган несколько раз намекал в своем микроблоге о том, что делал предложение Нино. К слову, она уже воспитывает четырехлетнего сына от актера и режиссера Кирилла Плетнева. Виторган — отец троих детей, самый младший из которых, Платон, родился в браке с Ксений Собчак.