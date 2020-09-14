«Пишут и снимают бред»: дочь Анастасии Заворотнюк высказалась об избиении актрисы

Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, была замужем три раза. Во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она родила дочь Анну и сына Майкла. Но как выяснилось, мужчина жестоко обращался с Настей, применял силу и даже изменял ей с няней их детей. Такие подробности рассказала актриса Лия Волянская в программе НТВ «Основано на реальных событиях».

Дочь Насти — Анна — после таких заявлений вышла на связь с поклонниками. Хотя по признаниям девушки, телевизор она не смотрит, но вся эта информация быстро распространилась в Интернете. В своем Instagram она заявила, что с ней не были согласованы никакие подробности, касающиеся личной жизни ее звездной мамы.

«Пишут и снимают полный бред», — написала Анна Заворотнюк, дав понять, что ее совершенно не интересует то, что пишут в изданиях светских хроник или транслируют по ТВ.

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О тяжелой болезни актрисы их ситкома «Моя прекрасная няня» стало известно летом прошлого года. Анастасии диагностировали рак головного мозга. Возлюбленная фигуриста Петра Чернышева проходит курс лечения. Рядом с ней неотлучно находится ее муж, ставший для Заворотнюк главной опорой и поддержкой.