«Погнались за громкими заголовками»: Папунаишвили отреагировал на слухи о разладе с женой

В СМИ появилась информация о том, что хореограф якобы расстался с возлюбленной.

Накануне появилась информация о том, что хореограф Евгений Папунаишвили расстался со своей женой итальянкой Салимой Бижабер. Ряд изданий светских хроник настаивал на том, что отношения пары якобы дали трещину из-за вынужденной разлуки на фоне карантина. Танцор лично опроверг эти домыслы, опубликовав в своем Instagram фото с избранницей. Кроме того, Евгений отреагировал на появившуюся в прессе новость о разладе с возлюбленной.

«Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — написал Папунаишвили, дав понять, что в его семье царит полная гармония.

С итальянкой Бижабер Евгений познакомился несколько лет назад. Роман стремительно развивался и уже через несколько месяцев пара официально зарегистрировала свои отношения. В декабре 2018 у них родилась дочь София. Кстати, девочка появилась на свет 11 декабря – в день рождения самого Папунаишвили.