Судьба-злодейка: экс-супруга Александра Серова отменила свадьбу

Еще год назад Елена Стебенева объявляла о скором замужестве, но планы не осуществились.

Александр Серов и Елена Стебенева расстались врагами 10 лет назад после 19 лет брака. Со временем им все-таки удалось наладить дружеские отношения. В прошлом году экс-супруга музыканта объявляла о скорой свадьбе со своим возлюбленным по имени Максим, с которым она встречалась восемь лет. Теперь же блондинка призналась в своем Instagram, что их отношениям пришел конец. При этом гимнастка отметила, что Максим — очень хороший человек.

«Наши миры стали такие разные! Мне так сложно об этом писать! Сердце разрывается! Очень больно. Моя душа рвется на части! Но я должна и хочу принять решение. Мы расходимся, наши миры больше не могут быть вместе», — написала Стебенева.

больше по теме Александр Серов попросил прощения у бывшей жены, которую регулярно избивал В браке с гимнасткой Еленой Стебеневой певец был на протяжении девятнадцати лет.

В конце лета Александр Серов рассказывал, что ему так и не удалось встретить новую любовь. Сейчас артист не ищет новых отношений.