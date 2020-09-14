Тутберидзе поаплодировала Медведевой после провальной программы на контрольных прокатах

Как известно, фигуристка 11 лет тренировалась у наставницы, а потом уехала в Канаду к Брайану Орсеру.

Тренер Этери Тутберидзе после контрольного проката своей бывшей ученицы Евгении Медведевой поаплодировала фигуристке. При этом произвольная программа звезды оказалась смазана. Она смогла чисто выполнить только четыре прыжковых элемента из семи.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года неудачно исполнила тройной лутц, во время которого упала. Затем она неудачно выполнила двойной аксель. Кроме того, звезда сделала только один оборот во время исполнения флипа.

Напомним, что Евгения Медведева с 2007 года тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Известно, что в свое время фигуристка просила наставницу попридержать в юниорах Алину Загитову. Она боялась соперничества на Олимпиаде, где ей в итоге уступила.

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Сейчас двадцатилетняя фигуристка пытается реанимировать свою карьеру. При этом многие любители фигурного катания и эксперты считают, что поезд Медведевой ушел. Ей уже не удастся вернуться на прежний уровень и достойно противостоять более молодым соперницам, сообщает «Спорт-Экспресс».