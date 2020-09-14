«Это был тренировочный брак»: Лион Измайлов признался в тайной связи с журналисткой

Как отметил сатирик, вместе они были всего год.

Сатирик Лион Измайлов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем ранее неизвестном браке. Он был год женат на журналистке по имени Алла.

«Эта страница моей истории на самом деле не очень интересна. Мы поженились, потому что я расстался со своей любимой девушкой. Она со своим любимым парнем. Нам просто была нужна поддержка друг друга. Мы начали совместную жизнь, а через год развелись».

Лион Измайлов

При этом Измайлов отметил, что до сих пор вспоминает с большой симпатией те отношения. «Она была веселым и жизнерадостным человеком. Это был тренировочный брак. Я понял в будущем, что нельзя вот так жениться. Без любви ничего не получится. Мы были веселыми и жизнерадостными. Но семейной жизни не было. Мы хорошо друг к другу относились. Пошли отмечать, к примеру, ко мне домой наш развод», — сказал Измайлов.

Лион Измайлов – известный российский сатирик и писатель. В мае этого года он отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет.