«Человек прикован к кровати»: подруга Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Как отметила Виктория Пьер-Мари, особенно тяжело сейчас приходится ее третьему мужу — фигуристу Петру Чернышеву.

Актриса Виктория Пьер-Мари, которая снималась со своей подругой Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ, рассказала, как сейчас чувствует себя звезда.

Как отметила Виктория Пьер-Мари, сложнее всего сейчас приходится мужу подруги — фигуристу Петру Чернышеву. Одно дело жить с успешной и знаменитой звездой, а совсем другое с человеком, который попал в беду.

«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека». Виктория Пьер-Мари

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Отметим, что Петр Чернышев в конце 2019-го и начале 2020 года принял участие сразу в девятнадцати ледовых шоу. Благодаря этому он заработал неплохие деньги и пустил их на лечение жены, которая уже второй год борется с тяжелым заболеванием.