«В секте неприкасаемых»: Мария Арбатова объяснила, почему у нее неприязнь к Ларисе Долиной

Как отметила писательница, певица в свое время пошла на коррупционную составляющую.

Писательница Мария Арбатова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила, что испытывает определенную неприязнь к народной артистке России Ларисе Долиной.

В свое время исполнительница похвасталась правом нарушать правила дорожного движения. Причем об этом она рассказала детям, что, как считает Арбатова, вдвойне позорно. По ее словам, гаишники включили ее автомобиль в список машин, которые могут нарушать правила. Все из-за статуса звезды. При этом Арбатова напомнила, что Лариса Долина была в Совете по культуре и поэтому такие заявления ее совсем не красят.

«Она не может идти на коррупционную составляющую и быть в секте неприкасаемых в смысле правил дорожного движения». Мария Арбатова

Напомним, что Лариса Долина не так давно отмечала юбилей. Звезде исполнилось 65 лет. На праздник она приглашала своих самых близких людей. Торжество с размахом прошло в одном из московских ресторанов.