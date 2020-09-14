«Требуем прекратить вмешательство в частную жизнь»: Тарзан высказался после своей измены жене

Культурист Тарзан в Instagram попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь. По его словам, за последнее время акулы пера опубликовали огромное количество ложной информации о его семье.

Кроме того, в Сети появилось много информации, распространяемой с нарушением закона о его семье.

«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий». Тарзан

Напомним, что певица Наташа Королева не так давно написала заявление на двух девиц, которые украли у нее ювелирные украшения на сумму в пять миллионов рублей. Оказалось, что пока звезда была в отпуске, Тарзан привел в дом двух женщин. Скорее всего, он изменял жене. Сама певица позже писала, что «сила любви может пройти любые испытания». Судя по всему, мужа она простила.